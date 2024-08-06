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Mumcular Barajı'nda Su Kesintisi Yaşanacak

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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 4 mahallede 20 saat, 7 mahallede 16 saatlik su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

Bodrum'daki su seviyesi kuraklık nedeniyle ölü hacmine düşen Mumcular Barajı'na, Geyik Barajı'ndan su takviyesi yapılacağı için 11 mahallede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından konuyla ilgili açıklamada, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un 11 mahallesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "Son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim krizi etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentimizdeki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir. Bu kapsamda Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde Geyik Barajı'ndan su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'mize Geyik Barajı'ndan su alınacak olup belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır" denildi.

Mumcular Barajı'nın kapatıldığı bu süreçte, suyun daha tasarruflu kullanılmasının hayati önem taşıdığı da vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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