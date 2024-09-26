Mukadder Yüksel, 30 Yıldır Efsane Muhtar Olmayı Başarıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mukadder Yüksel, mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak tam 30 yıldır muhtarlık yapıyor. 72 yaşındaki Yüksel, ilerleyen yaşına rağmen hizmet aşkıyla bisikletiyle mahalleyi karış karış dolaşarak vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Atatürk Mahallesinin muhtarı Mukadder Yüksel, her girdiği seçimi kazandı. Son yerel seçimde 5 rakibine rağmen mahalle sakinlerinin büyük desteğiyle muhtarlığa yeniden seçilen Yüksel, verdiği sözleri tutan bir kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Bisikleti ile mahalleyi gezip sorunları tespit eden muhtar Yüksel, mahallede yaşayan 950 seçmenden 550'sinin oyunu alarak bir kez daha güven tazeledi.

İncirliova'nın efsane muhtarı olarak anılan Mukadder Yüksel, başarısının sırrını, "Hiçbir zaman vatandaşın bir dediğini iki yapmadım" sözleriyle özetledi. Mahallede yaklaşık 6 bin kişiyi yakından tanıdığını belirten Yüksel, herkesi ailesinden biri gibi görerek hizmet ettiğini ve mahalle sakinlerinin kendisine büyük destek verdiğini vurguladı.

Yüksel, gece gündüz demeden mahalle sakinlerinin kendisine kolayca ulaşabildiğini ve sorunlarına çözüm bulmak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Doğalgazı getirdim, şimdi vatandaşlar beni bırakmayacaklarını söylüyorlar. Ama ben artık yeter diyorum. Allah ne gösterir bilemiyorum," dedi.

Mahallenin bir diğer önemli sorunu olan tren yolu üzerinden karşıya geçiş için bir alt veya üst geçit istediklerini dile getiren Yüksel, bu konuda da çözüm arayışını sürdürdüğünü belirtti. Mukadder Yüksel, halkın güveni ve sevgisiyle muhtarlıkta 30 yılı geride bırakırken, mahalle sakinleri tarafından hizmetleriyle takdir görüyor. - AYDIN