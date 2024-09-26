Üye Girişi
Haberler

Mukadder Yüksel, 30 Yıldır Efsane Muhtar Olmayı Başarıyor

Mukadder Yüksel, 30 Yıldır Efsane Muhtar Olmayı Başarıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 30 yıl boyunca muhtarlık yapan Mukadder Yüksel, bisikletiyle mahalleyi dolaşarak sorunları çözüme kavuşturuyor. Son yerel seçimde 550 oy alarak tekrar muhtar seçilen Yüksel, vatandaşın güvenini kazanmış durumda.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mukadder Yüksel, mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak tam 30 yıldır muhtarlık yapıyor. 72 yaşındaki Yüksel, ilerleyen yaşına rağmen hizmet aşkıyla bisikletiyle mahalleyi karış karış dolaşarak vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Atatürk Mahallesinin muhtarı Mukadder Yüksel, her girdiği seçimi kazandı. Son yerel seçimde 5 rakibine rağmen mahalle sakinlerinin büyük desteğiyle muhtarlığa yeniden seçilen Yüksel, verdiği sözleri tutan bir kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Bisikleti ile mahalleyi gezip sorunları tespit eden muhtar Yüksel, mahallede yaşayan 950 seçmenden 550'sinin oyunu alarak bir kez daha güven tazeledi.

İncirliova'nın efsane muhtarı olarak anılan Mukadder Yüksel, başarısının sırrını, "Hiçbir zaman vatandaşın bir dediğini iki yapmadım" sözleriyle özetledi. Mahallede yaklaşık 6 bin kişiyi yakından tanıdığını belirten Yüksel, herkesi ailesinden biri gibi görerek hizmet ettiğini ve mahalle sakinlerinin kendisine büyük destek verdiğini vurguladı.

Yüksel, gece gündüz demeden mahalle sakinlerinin kendisine kolayca ulaşabildiğini ve sorunlarına çözüm bulmak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Doğalgazı getirdim, şimdi vatandaşlar beni bırakmayacaklarını söylüyorlar. Ama ben artık yeter diyorum. Allah ne gösterir bilemiyorum," dedi.

Mahallenin bir diğer önemli sorunu olan tren yolu üzerinden karşıya geçiş için bir alt veya üst geçit istediklerini dile getiren Yüksel, bu konuda da çözüm arayışını sürdürdüğünü belirtti. Mukadder Yüksel, halkın güveni ve sevgisiyle muhtarlıkta 30 yılı geride bırakırken, mahalle sakinleri tarafından hizmetleriyle takdir görüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Yerel Yönetim İncirliova Politika Yerel Yaşam

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

Kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });