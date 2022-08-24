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Müjdeyi Başkan Önsay verdi

Yerel Haberler

Müjdeyi Başkan Önsay verdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyaretleri öncesi sağlık yatırımları konusunda iki müjde verdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyaretleri öncesi sağlık yatırımları konusunda iki müjde verdi.

Şehir Hastanesi konusunda tüm sıkıntıların giderildiğini hastanenin yıl sonunda açılacağını müjdeleyen Önsay, Germiyan Kampüsü içerisine 620 yataklı bir hastane daha yapılmasının 2022 yatırım programına alındığını duyurdu.

Başkan Önsay, "Şehir hastanemizin tamamlanması noktasında yüklenici şirketin tüm sıkıntıları giderilmiş olup, yıl sonunda Kütahya Şehir Hastanesi'ne kavuşacaktır. Afyon yoluna Germiyan Kampüsü içine yeni bir 620 yataklı hastane yapılmasının 2022 yatırım programına alınması kararı Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmıştır. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum, Kütahyamıza hayırlı olsun" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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