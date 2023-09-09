Müjdeli haber geldi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 uzman doktor ve 59 pratisyen atandı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım müjdeli haberi verdi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 gastroentroloji, 1 kadın hastalıkları ve doğum doktoru, 1 kardiyoloji, 1 yoğun bakım, 3 iç hastalıkları, 2 aile hekimi olarak 9 uzman doktor ve 59 pratisyen olmak üzere toplam 68 sağlıkçı atandı. Serkan Yıldırım müjdeli haber sonrası yaptığı açıklamada, "Başta emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Milletvekilimiz Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman doktorlarımız ile büyümeye devam edecek. İlimize hayırlı olsun" sözlerinde bulundu. - BİLECİK