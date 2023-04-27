Muhteşem konser öncesi son provalar

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 29 Nisan Cumartesi günü vereceği konser öncesi son provalarını yapıyor. Öğrenciler, "Konserimiz çok keyifli olacak, tüm Eskişehir'i bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, verdiği konserler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 Nisan Cumartesi günü Simay Pala'nın şefliğinde gerçekleştirilecek konserin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, hazırlıklarını sürdürürken, müzik yapmaktan dolayı çok mutluluklarını ifade eden çocuklar, Eskişehirlilerin karşısına çıkacakları için de çok heyecanlı olduklarını söylüyor.

Çalışmalarına Zafer Mahallesi'nde bulunan eğitim ve çalışma merkezinde devam eden öğrenciler, "Çok sıkı çalışarak eğitmenlerimizin yardımıyla konserimize hazırlanıyoruz. Müzik sevgimiz ile orkestraya katıldık ve kendimizi geliştiriyoruz. Tempolu ve yoğun bir çalışma programımız var. Burada olmak, sahneye çıkmak, müziğimizi insanlara sunmak bize özgüven veriyor ve takım olmayı öğretiyor. Enstrüman çalmak, bu orkestranın bir parçası olmak çok güzel. Arkadaş ortamı, müzik bilgimize katkıları, sağladığı tecrübeler çok faydalı. Konserimiz çok keyifli olacak, tüm Eskişehir'i bekliyoruz" diyor.

Orkestrada büyüdü, şeflik yapacak

Henüz 5 yaşında 23 Nisan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde piyanoya, 10 yaşında ise İki Elin Sesi Var'a başlayan Serhan Gencer de orkestrada müzik yapmaya devam ediyor. Gencer, "Orkestrada keman çalmaya başladım. İlk bir sene öğrenmem zor oldu ama alıştıktan sonra her şey su gibi akmaya başladı. Birçok arkadaş edindim. Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım ve mezun oldum, 8 senedir buradayım. Artık orkestraya asistan şef olarak devam ediyorum. Konser hazırlıklarımız da çok eğlenceli ve tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Eskişehir'i konserimizi izlemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konser, 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Konserden elde edilen gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'na aktarılacak. - ESKİŞEHİR