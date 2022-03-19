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Muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

25 köy ve mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik'e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - KÜTAHYA

Muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya, Yerel, Haberler

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