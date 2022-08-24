Muhtarlardan Kaymakam Efecan Şahin'e veda yemeği

Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı görevindeyken Sivrice İlçe Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin onuruna muhtarlar veda yemeği düzenledi.

Resmi Gazete'de 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama kararnamesine istinaden Gölpazarı Kaymakamlığı görevini yürüten Efecan Şahin, Elazığ'ın Sivrice İlçe Kaymakamlığına atandı. İlçede veda ziyaretlerini sona erdiren Şahin, ilçe ve köylerde görev yapan muhtarlarla veda yemeğinde bir araya geldi. 48 köy ve 5 mahalle muhtarlarının katıldığı yemek sonrası bir konuşma yapan Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, "İki yıldan beri ilçemiz için yapmış olduğu hizmetlerden kendisine teşekkür ederim. İlerideki hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah Bilecik'e vali olarak gelirsiniz" dedi.

Kaymakam Şahin ise, "Bilecik'te çok iyi bir vali var onun kıymetini bilin. Gölpazarı'nın küçük şirin bir ilçe ve insanı çok değerli. Ben de çok şanslı biriyim, hep iyi insanlar ile beraber iyi çalışmalar yaptık. Çalışmalarını hep insan odaklıydı, herkesten helallik istiyorum" dedi. - BİLECİK