Muhtarlara SOYAP ve İYBİS tanıtıldı

Samsun'da, insani yardımların koordineli şekilde sevk edilmesi ve mükerrer yardımların önlenmesi amacıyla oluşturulan Sosyal Yardımlaşma Platformu(SOYAP), İlkadım ilçesi muhtarlarını bilgilendirdi.

Kuruculuğunu Türk Kızılay Samsun Şubesi ile birçok yardım derneğinin yaptığı SOYAP, İlkadım ilçesi muhtarları ile "daha iyi bir sosyal yardım nasıl yapılabilir" konusunda istişarede bulundu. Muhtarlara, SOYAP ve İnsani Yardım Bilgi Sistemi(İYBİS) hakkında bilgi aktarıldı. Toplantıda ilçenin sosyal yardımlaşma alanındaki eksikleri de konuşulup, istişare edildi.

Platformdan yapılan açıklamada, "Yardımlaşma faaliyetlerimiz içinde yer yer muhtarlarımız bilgilerine de ihtiyaç duymaktayız. Onların bilgilendirilmesi, kurulu sistemimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. İlk planda merkez ilçelerden başladık. Zaman ve imkan olursa ihtiyaca binaen diğer ilçelerde de tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - SAMSUN