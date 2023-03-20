Muhtarlara özel eğitim hızlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitim çalışması hız kesmeden devam ediyor. Asarcık ilçesinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına katılan muhtarlara, MUBİS'i etkin kullanabilmeleri için detaylı bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi MUBİS ile Samsun'un 17 ilçesindeki muhtarların yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından muhtarların, Muhtar Bilgi Sistemi'ni (MUBİS) daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışması devam ediyor. Eğitim çalışmasının 8'ncisi Asarcık ilçesinde gerçekleştirildi. Programda 23 muhtara, elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerindeki yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

"Hizmette hızı artıracak"

Muhtarların MUBİS sistemini etkili kullanmalarının ihtiyaç ve taleplerini ilgili kurumlara iletme noktasında süreci hızlandıracağına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mahallerimizde yaşanan tüm sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın MUBİS sistemini daha verimli kullanmaları çok önemli. Bunun içinde MUBİS sistemi hakkında muhtarlarımızın daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Sistemin daha etkin kullanımı hizmetlerin gerçekleşmesine hız katacaktır. Bu sistemin daha etkin kullanımı muhtarlarımız ile kurumlarımız arasında daha etkili bir iletişim kurulmasını sağlayacaktır. Vatandaş ile devlet kurumları arasında bir köprü olan muhtarlarımızın tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Muhtarlar için çok önemli"

Eğitim çalışmasına katılan Asarcık Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Özmeral ise bu çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek "Her zaman muhtarlarımızın yanında olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e her alanda verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN