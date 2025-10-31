Muhtarlar Yasası İçin Çağrı

(EDİRNE) - Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, muhtarlar yasasının çıkması gerektiğini belirterek, "İnsanların yüzde 85'i mahallede yaşıyor. Dolasıyla bütün sorun mahallede. Türkiye'nin en batısından devletimize, hükümetimize, muhalefete, Meclis'e sesleniyoruz: Yasamız hazır" dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Edirne'de Meriç Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi. Delibalta, yaptığı konuşmada, Köy Kanunu'nu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığını ifade etti. Muhtarların yasasının çıkması gerektiğini belirten Delibalta, şunları söyledi:

"Aramızda her partiden insan var. Acayip acayip renkler var. Herkes kendi başına bir deha ama ortak noktamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine yakışan bir muhtarlık kurumunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Hükümetten bile fazla yetkisi olan tek kanun var. Köy Kanunu. Bu kanunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1924 yılında yazdı. Kendi eliyle yazdığı tek kanundur. O kanun bugüne kadar işlevselliğini yürüttü ve Türkiye'nin kalkınmasında en büyük payı veren o kanundur. Tarım, hayvancılık, köy enstitüleri bu milletin, hepimizin kökü köylerden gelmektedir. Ama şu an sorun mahallede yaşanıyor. İnsanların yüzde 85'i mahallede yaşıyor. Dolasıyla bütün sorun mahallede. Türkiye'nin en batısından devletimize, hükümetimize, muhalefete, Meclis'e sesleniyoruz: Yasamız hazır. Diyoruz ki; Ankara'da devletin masası, o masadan çıksın artık muhtarların yasası."