Muhtarlar Kayseri'ye Vali Gökmen Çiçek'i ziyarete gidiyor - Haberler

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Muhtarlar Kayseri'ye Vali Gökmen Çiçek'i ziyarete gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muhtarlar Kayseri'ye Vali Gökmen Çiçek'i ziyarete gidiyor

Afyonkarahisar Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, ağustos ayının ikinci haftası muhtarla ile birlikte önceki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret için Kayseri'ye gideceklerini açıkladı.

Afyonkarahisar Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, ağustos ayının ikinci haftası muhtarla ile birlikte önceki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret için Kayseri'ye gideceklerini açıkladı.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği düzenlediği basın toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Uygur, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Bu ziyaretlerinde muhtarların istek ve taleplerini gerekli makamlara aktardıklarını kaydeden Uygur; "Muhtarlarımızın seçimlerde izlemesi gereken durumlarla ilgili taleplerimizi ilettik. Birleşik oy pusulası konusunda taleplerimiz oldu. Muhtarlar olarak önceki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarete gideceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Karahisar Kayseri Uygur Yerel Haberler

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