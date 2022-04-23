Muhtarlar iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtarlar iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Muhtarlar iftarda buluştu

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, düzenlediği iftar programında ilçedeki tüm muhtarlar bir araya geldi.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, düzenlediği iftar programında ilçedeki tüm muhtarlar bir araya geldi.

Gölpazarı'ndan bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Cihad Emir, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. İftar sonrası muhtarlara seslenen Kaymakam Efecan Şahin, "Ramazan ayında yardımlaşmanın dayanışmanın birlik beraberlik içerisinde olmanın güzel bir örneğini ilçemizde gerçekleştirdik. Organizasyonu düzenleyen Muhtarlar Dernek Başkanı Aktaş Köyü Muhtarı Selami Uğural ve emeği geçen katılan herkese teşekkür ederim dedi".

Kaymakam Efecan Şahin ardından muhtarlarla beraber sohbet ederek, sorunlarını dinledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı, Jandarma, Hisarcık, İftar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title