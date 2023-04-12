Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muhtarlar geleneksel iftar sofrasında buluştu

Muhtarlar geleneksel iftar sofrasında buluştu

Yerel Haberler

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği geleneksel iftar programını öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Selami Uğural programda yaptığı konuşmada, "Geleneksel hale gelen iftar yemeklerimize bu yılda ilgi çoktu. Dernek üyesi köy ve mahalle muhtarlarımıza, ilçe jandarma ekiplerine, ilçe emniyet amirliği personeline, hükümet binasında görevli müdür ve çalışanlarına, siyasi parti temsilcilerine iftar yemeğine katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda önümüzdeki Kadir Gecesi ve sonrasında Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title