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Muhtarın kamyonu havuza dönüştürmesi çocukları sevindirdi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir muhtar, çocukların serinlemesi için kamyonun kasasını havuza dönüştürdü. Muhtarın bu girişimi çocukların eğlenmesini sağladı ve sıcak havalarda serinleme ihtiyacını karşıladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir muhtar kamyonun kasasını havuza dönüştürerek çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, sıcaktan bunalan çocuklar için kolları sıvadı. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Gürledik, çocuklar için bir kamyonun kasasını havuza dönüştürerek serinleme alanı oluşturdu. Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde, çocukların serinleyebileceği alternatif alanlar arayışı sürerken, muhtarın bu girişimi beğeni topladı. Bu ilginç uygulama, hem çocukların eğlenmesini sağladı hem de sıcak havalarda serinleme ihtiyacını karşıladı.

Her şey çocuklar eğlensin diye

Muhtar Ahmet Turan Gürledik, çocuklar eğlensin diye böyle bir etkinlik yaptığını ifade ederek, "Çocukların yoğun isteği ve havaların sıcak olması nedeniyle böyle bir etkinliğe başvurduk. Yaklaşık 20 tane çocuk. Çocuklarımız eğlensin hem de farklı bir etkinlik olsun diye bunu yaptık. Havaların durumuna göre böyle bir etkinlik yapacağız. Temennimiz çocukların mutlu olması" dedi.

Çocuklar ise mahallerinde bir havuzun olmadığını ve muhtarın böyle bir havuz yaptığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şarkışla Güncel Yerel Yaşam Çocuk sivas

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