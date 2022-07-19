Muhtardan yardım konseri

Kayseri'de ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine daha önce de çeşitli yardımlar yapan mahalle muhtarı Gonca Kaan, bu sefer de ihtiyaç sahibi bir aile için halk konseri düzenledi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri bayramlarda ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulundu. Kaan, geleneksel hale getirerek, hayırsever yardımları ve kendi imkanlarıyla düzenlediği halk konserini, bu yıl da ihtiyaç sahibi bir aile için organize etti. Mahalli sanatçıların sahne aldığı konserde vatandaşlar hem eğlendi hem de konserde açılan stanttan alınan ürünlerin gelirleri ihtiyaç sahibi aile için toplandı.

İhtiyaç sahipleri için istedikten sonra her şeyin yapılabileceğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, "Ben her sene düzenlemiş olduğum bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmiştim. Yine bu yıl aynı şekilde halk konseri düzenliyorum. Halk konseri düzenlerken, bu arada yardıma muhtaç bir ailemizin olduğunu öğrendim. Yardıma muhtaç ailemize de ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman hem panayır hem de halk konseri olarak, bir nebzede olsa aileye yardım etmek istedik. Panayır var isteyenler oradan bir şeyler yiyip, parasını ödüyorlar ya da isteyenler gönüllerinden geldiği kadar bağış yapıyorlar. O tür bir organizasyonumuz oldu. Çok katılımcımız, kalabalığımız var. Daha da gelecek olanlar var. Şimdi 4 tane sanatçımız var. Ertuğrul İmame, Tugay Kocakaya, Hava Öğüt ve Ahmet Demirci sanatçılarımız. Bunların ücretlerini de Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olarak ben Gonca Kaan ve hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Şimdi katılımcılardan tek ricam bu aileye ellerinden, gönüllerinden ne koparsa onlara yardım etmeleri. İstedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok. Yani mücadele ettikten sonra bu da olmaz ya da olmadı diyecek hiçbir şey yok. Bu tür etkinlikleri yapmalarını isterim. Gerçekten güzel bir şey durum. Mahalle ve ihtiyaç sahipleri olarak hem eğleniyorlar hem görüyorlar hem de yardım ediyorlar. Bu çok güzel bir duygu, çok güzel bir organizasyon. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel