Muhtar Vefatı Sonrası Yeni Seçim Heyecanı

Muhtar Vefatı Sonrası Yeni Seçim Heyecanı
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Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde muhtar seçilen Ahmet Abay'ın vefatı sonrası, mahallede 6 ay sonra yeni muhtar seçimi yapıldı. Seçimlerde 4 aday yarıştı ve mahalle sakinleri sabah erken saatlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Yerel seçimlerden zaferle çıkan muhtarın vefatı sonrası seçim heyecanı yaşandı

HATAY - Hatay'da yerel seçimlerde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde muhtar seçilen Ahmet Abay'ın vefatı sonrası vatandaşlar yeni muhtarlarını seçmek için sandık başına gittiler.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini 65 yaşındaki Ahmet Abay kazanmıştı. Muhtar seçildikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan muhtar Abay, hayatını kaybetti. Mevcut muhtarın vefatıyla muhtarsız kalan mahallede, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Mahallede yaşayan seçmenler, yeni muhtar seçmek için sabahın erken saatlerinde Vali Teoman Ortaokulu'nda kurulan sandığa giderek yeni muhtar Ümit Şeref'i seçtiler.

"Muhtarlık için 4 aday yarışıyor, oyumu kullandım ve sonucu merakla bekliyorum"

Muhtarlık seçiminde oy kullanan Mehmet İsmail Kırgız, "General Şükrü Kanatlı Mahallesi muhtarlık seçimi için geldik. Deprem görmüş bir yerde seçim heyecanı yok, durgun geçiyor. Muhtarlık için 4 aday yarışıyor. Oyumu kullandım ve sonucu merakla bekliyorum" dedi.

"Mahallenin mevcut muhtarı vefat etti ve bu nedenle tekrardan muhtarlık seçimi yapılıyor"

Mevcut muhtarın ölmesiyle tekrarlanan seçimde 6 adayın yarıştığını ifade eden Özgür Ördek, "Mahallenin mevcut muhtarı vefat etti. Bu nedenle tekrardan muhtarlık seçimi yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu 6 ay gibi bir süre verdikten sonra seçim yapıyoruz. Muhtarlık seçimi için 6 aday var. Bu seçimde ortalama 2 bin oy kullanılacak. Adaylar heyecan için yarışıyor. Mahalle sakinleri vatandaşlık görevlerini yapıyor. Mevcut durumlara rağmen seçmenler buraya geliyorlar ve yüksek bir seçmen katılımı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Yerel
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