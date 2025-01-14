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Muhtar Taşçıoğlu'ndan 'Israf Etmeyin' Çağrısı

Muhtar Taşçıoğlu'ndan 'Israf Etmeyin' Çağrısı
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Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, sokaklarda görünen atılmış ekmeklere dikkat çekerek israfın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Eskiden taze ekmek alınmadan bayat ekmeklerin tüketildiğini belirten Taşçıoğlu, ekonomik kriz döneminde israfın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Aydınlılara 'israf etmeyin' çağrısında bulunan Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Eskiden eve alınan bayat ekmek tüketilmeden taze ekmek yenilmezdi" dedi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve yaklaşık 10 bin nüfuslu Fatih Mahallesi'nde yaptığı sosyal projelerle tanınan Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, sokaklara atılan ekmeklere dikkat çekerek yaptığı paylaşımda 'israf etmeyin' çağrısı yaptı. Sabah işe giderken kaldırım kenarlarına bırakılan çok sayıda ekmeği görünce çok şaşırdığını ifade eden muhtar Taşçıoğlu, eski günleri hatırlattı. Eskiden evlerde bayat ekmek tükenmeden taze ekmek alınmadığını söyleyen muhtar Taşçıoğlu, paylaşımda "Sabah işe gelirken yolda atılan ekmekleri görünce canım sıkıldı. Günde 7 milyon ekmeğin israf edildiğini öğrenince daha da şaşırdım. Eskiden eve alınan bayat ekmek tüketilmeden taze ekmek yenilmezdi. Bir gün öncesinin yemeği tüketilmeden yeni yemek yapılmaz, yeni yemek yenilmezdi. Müslüman ülkeyiz, nasıl bu kadar israf. Ekonomik kriz var, niye bu kadar israf. Annelerimiz bayat ekmeklerden ekmek kavurması yapardı, yumurtalı ekmek yapardı, çorbaların içine konulsun diye ekmeği kızartırlar kıtır ekmek yapardı. Allah'ın nimeti sokaklarda ayak altında. Yoldan geçen bir abi ile birlikte ekmekleri topladık kuşlar yesinler, köpeği olan komşuya verelim diye topladık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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