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Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde muhtarlık yapan Sadettin Gökce, mahallelinin Ramazan ayında yiyeceği ekmeklik hamurunu yoğurdu.

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde muhtarlık yapan Sadettin Gökce, mahallelinin Ramazan ayında yiyeceği ekmeklik hamurunu yoğurdu.

Ermenek ilçesinde 2 dönemdir Sandıklı Mahallesi Muhtarlığı yapan Sadettin Gökçe, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan ekmeklikte gece geç saatlerde hamur yoğurarak herkese örnek oluyor. Sabah saatlerinde hamurları yoğrulmuş ve ekmek yapımına hazır olan mahalleli ise bu durumdan oldukça memnun görünüyor.

"Muhtar olarak 24 saat görevdeyim"

Muhtar olarak 24 saat görevde olduğunu söyleyen Sadettin Gökçe, "Bu ekmekler Ramazan ayında yemek için yapılıyor. Gece geç saatlerde hamurları yoğurmaya başladık. Burada iş bitti mi hamur karma makinesini başka bir yere bırakacağız. Bu şekilde mahallelimizin hepsi hamurunu kararak ekmeğini yapmış olacak. Bizim saatimiz yok. Gariban insanlarımız var. Hayırseverlerimizden gelen yardımları da bu insanlarımıza ulaştıracağız. Onların verdiği emanetleri yerine bırakacağız. Şimdi yaptığımız mayalı ekmeği yaşlı vatandaşlara ulaştıracağız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emine Keleş ise, "Burada Ramazan ekmeği yapıyoruz. Yapılan bu ekmekleri Ramazan ayı süresince yiyeceğiz. Şuan tüm mahallenin kadınları olarak toplandık ve ekmekleri beraber yapıyoruz. Böylece birbirimize yardım ediyoruz. Her gün birimizin evinde 1 aylık yiyeceği ekmeği yağıyoruz. Mahallemizde ekmekliğimiz var. Sağ olsun muhtarımız yaptırdı" dedi. - KARAMAN

Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhtarlık, Ramazan, Karaman, Muhtar, Yerel, Haberler

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