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Muhtar İsmail Altaş, Torununa Kardan Gelin ve Damat Heykeli Yaptı

Muhtar İsmail Altaş, Torununa Kardan Gelin ve Damat Heykeli Yaptı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar İsmail Altaş, üç yaşındaki torunu Oğuz için kardan gelin, damat ve at heykeli yaptı. Yapılan heykeller, mahalledeki çocuklar için de eğlenceli bir oyun alanı haline geldi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Muhtar, İsmail Altaş, torununu mutlu etmek için kardan gelin, damat ve at heykeli yaptı.

Oltu'nun İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Altaş, üç yaşındaki torunu Oğuz Altaş'ı mutlu etmek için unutulmaz bir sürpriz yaptı. Mahalleye yağan kar sonrası, torununa keyifli bir anı oluşturmak isteyen dede İsmail Altaş, adeta kardan sanat eseri hazırladı. Muhtar İsmail Altaş, torununu mutlu etmek amacıyla kardan bir ata binmiş gelin ve damat figürleri ortaya çıkardı. Torunuyla birlikte yaptığı kardan heykeller, mahalledeki tüm çocuklar için de büyük bir oyun alanı haline dönüştü.

İsmail Altaş, dört saat süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan heykellerin, çocukların neşesine neşe kattığını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Mahalle Muhtarı İsmail Altaş, "Torunum Oğuz, Oltu'dan buraya geldiğinde, onu mutlu etmek için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Kapımın önüne kardan heykelleri yaparak, onunla keyifli anlar geçirdik. Torunum çok mutlu oldu, bu heykellerin tüm mahalledeki çocuklara da mutluluk vermesini istedim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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