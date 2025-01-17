Üye Girişi
Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığırından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Muhtar Hacı Kaya, Maaşını İhtiyaç Sahiplerine Bağışlıyor

Muhtar Hacı Kaya, Maaşını İhtiyaç Sahiplerine Bağışlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Bağlar ilçesinin kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı Hacı Kaya, aldığı maaşın tamamını ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere aktarma kararı aldı. Hayır işlerine olan tutkusu ve destekleme niyetiyle hareket eden Kaya, muhtarlık görevi süresince bu geliri hiç kullanmayacağını belirtti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı, aldığı maaşın tümünü öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine aktarıyor.

Kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı Hacı Kaya, imkanı ölçüsünde hayır işleri yaparken, süt kardeşinin okuduğu 'Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı' kitabını anlatmasıyla kendisini daha çok hayır işlerine adadı. Kaya, kendisini destekleyenlere muhtar adayı olup kazandığı takdirde ise maaşını hiç kullanmayacağını ve bunu başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine aktaracağı niyetini paylaştı. Muhtar Kaya, maaşını aldığı gibi gerek köy imamının talep ettiği kişilere, gerekse kendisinin okuttuğu öğrencilere aktarıyor.

Muhtar Hacı Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, daha öncede hayır işlerine başvurduğunu, Kur'an kursları, ihtiyaç sahipleri gibi çeşitli yerlere yardım yaptığını söyledi.

Muhtar olduktan sonra da, maaşını vakfettiğini belirten Kaya, "Bu parayı almayacağımı söyledim. Şu anda bir öğrencim ilahiyat okuyor. Babasının durumu yok, her ay ona bir miktar gönderiyorum. Kur'an kursumuz var, onlara iletiyorum. Talep geliyor, köy imamı arıyor. Bir yerde talep var, ihtiyaç sahibidir. Ona aktarıyorum, o da ona aktarıyor. Köyde iki üç aile var. Her ay direkt onlara aktarıyorum. Süt kardeşim Servet Kaya, çok okuyor, benim o kadar bilgim yok. Okuyordu, bana söylüyordu bende etkilenerek bu şekilde devam ediyorum" dedi.

Mahalle sakini ve muhtarın süt kardeşi Servet Kaya, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabından çok etkilendiğini ve süt kardeşinin de kendisi gibi etkilendiğini ifade etti.

"Ondan sonra dedi ki, 'muhtar olursam maaşı bir lira cebime sokmam.' Şimdi öğrenci okutturuyor, Filistin'e, Arakan'a yardım yapıyor, aldığı maaşı kurumlara, ihtiyaç yerine bağışlıyor" diyerek konuşan Kaya, "Böyle bir şey yaparken bizde gurur duyuyoruz. En azından insanlara faydamız olsun" diye konuştu.

Fahri köy imamı Ayatullah Sanlı ise, 6 yıldır Batı Karakoç Mahallesi'nde fahri köy imamlığı yaptığını söyledi. Kendisinin 40, eşinin de 40'a yakın kız öğrencisi olduğunu kaydeden Sanlı, "Allah, muhtarımızdan razı olsun. Altı yıldır şahidim, bize de yardımcı oldu. Maaşını kendisinden alıp ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz. Caminin ihtiyacı soba, halılarıdır, son olarak bayanlara taziyeevi yaptı. Maddi eksikliği olan öğrenciler nerede varsa ister okul, ister Kur'an kursu olsun, isterse medrese olsun bir şekilde yetiştiriyoruz. Bize de aktarıyor, kendisinde de kalıyor. Biz talep ediyoruz, kendisi de bize atıyor. Bu şekilde dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
img

Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.