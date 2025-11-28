Muhtar Fakirlik Belgesi İçin Saldırıya Uğradı

Pendik'te "fakirlik belgesi" almak için gelen bir kadın vatandaşa 'sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belge verilemeyeceğini' söylediği için dayak yiyen Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, yaşanan olayın detaylarını aktararak, "Konuyu uzattı, hak etmeyen insanların muhtar olduğunu söyledi" dedi.

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın vatandaş, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Vatandaşın talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı olarak görünmesi nedeniyle belgeyi alamayacağını dile getirdi. Aldığı cevapla sinirden deliye dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

"Belge veremeyeceğimi söylememe rağmen bana ısrarla başkalarına verildiğini ve kendisinin de alabileceğini söyledi"

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, vatandaşın ısrarlı taleplerine rağmen resmi olmayan bir evrakı veremeyeceğini belirttiği için olayın gerçekleştiğini söyleyerek, konuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Fakirlik belgesi almak isteyen bir hanımefendi geldi, avukat tutmak istediğini söyledi. Biz bu evrağı sadece boşanma durumlarında veriyoruz, mahkemelerde geçerli. Böylece ücretsiz avukat talep edebiliyorlar devletten. Ben kendisine şartlarını söyledim; sigorta kaydının olmaması ve çalışmamış olması gerektiğini, üzerine ev ya da araç kayıtlı olmaması gerektiğini söyledim. O da bana ısrarla başkalarına verildiğini ve kendisinin de alabileceğini söyledi. Ben de resmi olmayan bir şey yapamayacağımı söyledim. Dışarıda görüşmemiz gerektiğini söyledim çünkü içeride kalabalık vardı, yaşlılar da vardı. Yaklaşık 15-20 dakika konuyu bu şekilde uzattı. Ön tarafa gelip yanıma oturdu, muhtarlıkların gereksiz olduğunu; hak etmeyen insanların da muhtar olduğunu söyledi. Ben de dışarı çıkması gerektiğini söyledim. Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü. Yan tarafta polis karakolu vardı, arkadaşım hemen yanımdaydı. Polis çağrıldı, bizi hastaneye götürdü ve darp raporlarımızı aldık. Kendisini tanımam, o yüzden bilerek gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü kapıdan giriş şekli bile öyleydi. O evrağı mutlaka benden alması gerektiğini söyledi. Daha önce de resmi olmayan bir evrakı veremeyeceğimi açıklamıştım ve duvara yazılı olarak astık. Kanuna uymak zorundayız; muhtarların görevi az olsa da bazı belgeleri biz veriyoruz ve kanunlara uymak zorundayız."

"Dışarı çıkmasını talep ettik ama çıkmak istemedi, bir anda saldırdı"

Kavganın tanığı olan Gülcan Köse ise olay anında yaşananları, "Pazartesi günü yaşlılara yaşam belgesi veriyorduk. Muhtarlık kalabalıktı. Bir bayan içeri girdi, biraz tepkili bir giriş yaptı. Fakirlik belgesi almak istediğini talep etti. Şartları belirttik ve uymadığı için kendisine veremeyeceğimizi söyledik. Biraz gerginleşti ve tartışma uzadı. Dışarı çıkmasını talep ettik ama çıkmak istemedi. Bir anda saldırdı. Ben de hemen yan tarafta karakol olduğunu gördüm ve oraya koştum, yardım istedim" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL