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Muhtar, danasını depremzedeler için satışa çıkardı

Yerel Haberler

Muhtar, danasını depremzedeler için satışa çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Köyü Muhtarı Ahmet Devrim, bölgedeki depremzedeler için danasını satarak, parasını depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Köyü Muhtarı Ahmet Devrim, bölgedeki depremzedeler için danasını satarak, parasını depremzedelere gönderdi.

Kahramanraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım kampanyaları devam ediyor. Vatandaşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için kendi imkanlarınca bölgeye yardım etmeye çalışıyor. İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Mahalle Muhtarı Ahmet Devrim, Kurban Bayramı için beslediği danayı satarak, parasını depremzedelere bağışladı.

"Gün kardeşlik günü"

Muhtar Ahmet Devrim, "Babamın, annemin ve rahmetlik oğlumun hayrına deprem mağdurlarına gönderilmek üzere kesimlik erkek danamızı bağış etme kararı aldım. Aldığım bu kararı yayınlama sebebim ise tamamen teşvik amaçlıdır" diyerek, "Allah bir daha böyle acılar göstermesin" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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