Muhtar Aydemir'in eşine son görevi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Halime Aydemir'in Solakzade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Aydemir'in yakınları, eş ve dostları katıldı

Halime Aydemir'in cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Yenişehir Yakutiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title