Muhtar Aydemir'in eşine son görevi Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Halime Aydemir'in Solakzade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Aydemir'in yakınları, eş ve dostları katıldı Halime Aydemir'in cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Adnan Menderes Yenişehir Yakutiye Yerel Haberler

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