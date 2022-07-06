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Muhittin Selvitopu'dan İyi Parti'ye Ziyaret

ANKA - Yerel
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Muhittin Selvitopu'dan İyi Parti'ye Ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz ve ilçe yönetimini ziyaret etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz ve ilçe yönetimini ziyaret etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz ve ilçe yönetimini makamında ziyaret etti. Ersöz ve ilçe yöneticileri tarafından parti binası önünde çiçekle karşılanan Selvitopu, toplantı salonunda İYİ Partililerle buluştu. Öncelikle tüm Karabağlıların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayan ve konukseverlikleri nedeniyle partililere teşekkür eden Selvitopu, burada belediye çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Karabağlar Belediyesi'nde hizmet kalitesini artırmak için kurumsallığı geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Selvitopu, "Bunun için Dijital Arşiv ve ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi Belgesi hazırlıklarımız hızla yürütüyor. Yakın bir zamanda belediyenin tüm arşivi dijital ortama aktarılmış olacak. Vatandaşlarımız bazı konularda belediyeye bile gelmeden, hiç kimseye bağlı kalmadan sorunlarını çözebilecek" dedi.

Araç parklarını güçlendirdiklerini, Karabağlar Belediyesi'nin bugün kendi ekipleri teknolojik araçlarla sokakta olduğunu belirten Selvitopu, "Asfaltlamaları, park, kaldırım düzenlemelerini rahatlıkla yapar hale geldik" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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