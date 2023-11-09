Muhittin Böcek'ten Antalya'nın Geleceği İçin Fransa'da Önemli Adım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Antalya’nın geleceğini kurtaracak çevreci altyapı projelerinde kullanılmak üzere ortak finansman anlaşması imzaladı. Başkan Böcek, hazine garantisiz 59 milyon 850 bin Euro bütçeli krediyle öncelikli olarak Hurma’da atıksu arıtma çamuru yakma ve enerji geri kazanma tesisi yapılacağını, tesiste çevre için tehdit oluşturan yıllık 180 bin ton arıtma çamuru bertaraf edilirken, elektrik de üretileceğini söyledi. Lara Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin de artırılacağını belirten Başkan Böcek, “Çevreye duyarlı tesislerimiz ile iklim değişikliğine dirençli ve yeşil bir gelecek için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Antalya'nın geleceğini kurtaracak çevreci altyapı projelerinde kullanılmak üzere ortak finansman anlaşması imzaladı. Başkan Böcek, hazine garantisiz 59 milyon 850 bin Euro bütçeli krediyle öncelikli olarak Hurma'da atıksu arıtma çamuru yakma ve enerji geri kazanma tesisi yapılacağını, tesiste çevre için tehdit oluşturan yıllık 180 bin ton arıtma çamuru bertaraf edilirken, elektrik de üretileceğini söyledi. Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin de artırılacağını belirten Başkan Böcek, "Çevreye duyarlı tesislerimiz ile iklim değişikliğine dirençli ve yeşil bir gelecek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) Antalya'nın çevreci altyapı projelerine yönelik hazine garantisiz olarak sağlanan finansman anlaşmasını imzalamak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Başkan Böcek'e ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin eşlik etti. Başkan Böcek ve beraberindeki heyet, ilk olarak Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ziyaret ederek, Antalya'daki çalışmalarını anlattı, uluslararası iş birliğini geliştirmek adına yapılabilecekleri görüştü.

DEV KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Paris'te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve AFD arasında Antalya'nın geleceği için büyük önem taşıyan çevreci ve modern altyapı projelerinde kullanılmak üzere 59.850.000 Euro bütçeli kredi ve 300 bin Euro tutarında hibe anlaşması imzaladı. Anlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Tüm Asya Ülkelerinden Sorumlu Coğrafi Direktörü Cyrille Bellier imza koydu. Anlaşmayla ilgili Ağustos ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alınmıştı.

ATIK ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 59.850.000 Euro bütçeli kredinin 4 yıl geri ödemesiz, 4 yılın ardından 11 yılda geri ödemeli toplam 15 yıl vadeli olduğunu söyledi. Kredi kapsamında üç ana yatırım bileşeninin yer aldığını belirten Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

"Kredinin ilk konusu Antalya merkez ve ilçelerindeki atıksu arıtma tesislerinden çıkan atık çamurların bertarafı için 500 ton/gün kapasiteli Hurma Atıksu Arıtma Çamuru Yakma Tesisi ve Enerji Geri Kazanım Tesisi'nin yapılmasıdır. Bu tesisle Antalya'da oluşan yılda 180 bin ton arıtma çamurunun bertaraf sorunu çözülürken, atık çamurlardan enerji elde etmeyi ve karbon ayak izinin azaltılmasını hedefliyoruz. Çamurdan geri kalacak olan külden ise fosfor geri kazanımı yapılması planlanmaktadır."

LARA ATIKSU TESİSİ GENİŞLETİLECEK

Kredinin ikinci konusunun Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin Genişletilmesi Yapım İşi olduğunu anlatan Başkan Böcek, "Projeyle, 2007 yılından bugüne kadar uluslararası standartlarda ve ileri seviye atıksu arıtımı gerçekleştiren tesisin daha fazla nüfusa daha güvenilir şekilde hizmet vermesi ve enerji verimliliğinin arttırılması sağlanacaktır" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, yine krediyle enerji verimliliğinin artırılması adına kentin en büyük kapasiteli arıtma tesisi olan Hurma Atık Su Arıtma Tesisi'ne modern ve verimliliği yüksek elektromekanik ekipmanların temin edileceğini kaydetti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ VE YEŞİL BİR GELECEK İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Başkan Muhittin Böcek, kredi anlaşmasıyla birlikte AFD ile tesis çevresinde biyolojik çeşitliliğin artırılması ve teknik destek alınması amacıyla 300 bin Euro hibe anlaşması da imzaladıklarını belirterek, "İmza altına alınmış kredi ve hibe anlaşmamızın şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Kredi kapsamında ASAT Genel Müdürlüğü idaresinde ALDAŞ A.Ş. müşavirliğinde yapımı gerçekleştirilecek çevreye duyarlı tesislerimiz ile iklim değişikliğine dirençli ve yeşil bir gelecek için emin adımlarla ilerliyoruz. Yaklaşık 15 milyon yabancı, 10 milyon yurdum insanı ile 25 milyon ziyaretçisi olan Antalya halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Tüm Asya Ülkelerinden Sorumlu Coğrafi Direktörü Cyrille Bellier, küresel ısınmaya karşı mücadele ve sürdürülebilir şehircilik konularında çalıştıklarını belirtti. Bellier, krediyle Hurma ve Lara Atık Su Tesisleri'nde yapılacak projelerin halkın yararına, sürdürülebilir projeler olduğunu kaydetti. Antalya ile ilk defa çalıştıklarını ve devlet garantisi olmadan anlaşma imzaladıklarının altını çizen Bellier, "Doğrudan finansman tercih etmemizin nedeni yerel belediyelerin özellikle finansal kapasitelerini arttırarak özgür ve özerk karar verebilme imkanı sağlamaktır. ASAT ve ALDAŞ şirketlerine sonuna kadar güveniyoruz ve ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Her iki kurumun profesyonelliğini tebrik ederiz. Bundan çok etkilendik. Bu anlaşmanın Fransız Kalkınma Ajansı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında uzun soluklu bir operasyonun olacağına inanıyoruz" dedi.