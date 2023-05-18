Muhittin Böcek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Sevgili Ata’m, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığın bağımsızlık meşalesi yolumuza ışık olmaya devam edecek. Demokrasimize ve Cumhuriyet’imize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Sevgili Ata'm, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığın bağımsızlık meşalesi yolumuza ışık olmaya devam edecek. Demokrasimize ve Cumhuriyet'imize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 104. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, sevgi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum.

19 Mayıs 1919; Türk Milleti'nin uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür. Mustafa Kemal, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu mücadele için Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı Samsun'a doğru yola çıktığında, yüreğinde vatan sevgisi, içinde umut vardı. Mustafa Kemal Samsun'a doğru giderken dört bir yanı işgal altında olan Anadolu insanı ise genciyle yaşlısıyla işgale direniyordu. Mustafa Kemal, umutsuz düşünceleri Samsun'da yükselen güneşin ışığında boğdu, özgürlük ve bağımsızlığından canı pahasına vazgeçmeyen Yüce Türk Milleti'nden aldığı destek ve güçle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.

Sevgili gençler, Atatürk 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurduğu Cumhuriyetimizi 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere emanet etti. Şimdi Türk Gençliğini her zamankinden çok daha büyük ve önemli bir vazife bekliyor. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını siz gençlerimizle inşa edeceğiz. Aydınlık yarınlara sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda sizlere olan inancımız da güvenimiz de tam. Sizler de gücünüze inanın!

Muhittin Ağabey'iniz olarak biliyorum ki hepinizin hayalleri ve umutları var. Sizlerin hayallerinize ulaşmanız için, daha özgür, daha aydınlık, daha mutlu, daha huzurlu günlerde hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe ümit ve inançla yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Unutmayın! Bu yolda sizlere düşen görev, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan, demokrasimize ve Cumhuriyet'imize sahip çıkmanızdır. Bizler de gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, analarımızın ağlamadığı, insanlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşayabilmeleri için yılmadan, yorulmadan, azim ve kararlılıkla çalışma devam edeceğiz.

Sevgili Ata'm, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığın bağımsızlık meşalesi yolumuza ışık olmaya devam edecek. Demokrasimize ve Cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın."