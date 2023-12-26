Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, stadyumu 15 Mart'ta hizmete açmak için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Kumluca'da yoğun bir program gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katılımıyla Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için gerçekleştirilen protokol imza törenine katıldı. Başkan Böcek daha sonra hayırsever iş insanı Murat Hüdavendigar Günay'ın iş birliğiyle yapımına başlanan Laika-Orhan Günay Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu Temel Atma Töreni'nde yer aldı. Başkan Böcek, son olarak Kumluca Karatepe'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları inceledi.

KAŞ OSB İÇİN İMZALAR ATILDI

Başkan Muhittin Böcek'in Kumluca'daki ilk adresi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Başkan Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen ve yönetimiyle bir araya gelerek Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için protokol imzaladı. Kaş'ın Kınık Mahallesi'ne yapılacak OSB'nin bölge ekonomisine büyük bir ivme kazandırması planlanıyor. Başkan Muhittin Böcek, "2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan organize sanayi bölgesi ile başta Kaş olmak üzere Antalya'ya ekonomik bir değer daha kazandırmış olacağız. Şimdiden tüm Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

EĞİTİM KURUMLARINA DESTEK OLUYORUZ

Başkan Böcek, protokol imza töreninin ardından Laika-Orhan Günay Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Hayırsever iş insanı Murat Hüdavendigar Günay'ın iş birliğiyle yapımına başlanan Laika-Orhan Günay Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Muhittin Böcek, eğitime yapılan her türlü yatırımı gönülden desteklediğini belirtti. Başkan Böcek, "Devlet millet iş birliğinde bu eğitim kurumlarına destek oluyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerde Konyaaltı'nda 11 bin 800 metrekare alanda Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisemiz var. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Halk Eğitim ve Milli Eğitim iş birliği içerisinde birçok ATASEM, ASFİM gibi kurumlarda birlikte çalışıyoruz. Halk eğitim merkezimizin çocuklarımıza kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

15 MART'A YETİŞECEK

Başkan Böcek, son olarak Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile beraber Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve iş birliği protokolü doğrultusunda yapımı devam eden Atatürk Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu. Atatürk Stadyumu'nun inşaatının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Söz Muhittin Böcek sözü dedik ve Mustafa kardeşimle beraber meclislerimizden de almış olduğumuz kararlar doğrultusunda stadımıza 29 Eylül'de temelini atarak başlamıştık. Temel atma töreninde 15 Mart'ta açılışını gerçekleştireceğimizi ve o güne kadar tamamlayacağımızın sözünü vermiştik. Kısa süre içerisinde projemizi tamamlayarak Kumluca'ya adına yakışır bir stadyum kazandıracağız. Kumlucalı hemşehrilerimizin, güreşsevelerin arzusunu yerine getirmiş olacağız. Biz de belediye başkanları olarak bu mutluluğu yaşayacağız inşallah. Kumlucamıza hayırlı olmasını diliyorum."

KUMLUCA'NIN ÇEKİM MERKEZİ

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Karatepe'deki alanın yıllardan bu yana Kumluca'nın çekim merkezi olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk Stadı'nı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sahip çıkmasıyla beraber kol kola yapıyoruz. Bizim çocukluğumuzun bir hikayesi vardır burada. Ata sporumuz yağlı güreşlerin meydanıdır. Aynı zamanda burası bizim Kumluca'daki bütün kültürel faaliyetlerimizin yapıldığı, Yörüklük kültürümüzün sergilendiği bir meydandır. Sorun vardı yıllardır çözülemiyordu. Sayın Muhittin Böcek ile beraber bu sorunu masaya yatırdık önümüzdeki aylarda açılışını gerçekleştireceğiz. Bunun haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sözünü verdiği başta güreş, deve güreşi, futbol, konser ve festivaller gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kumluca Atatürk Stadyumu projesinde çalışmalar devam ediyor. Stadyum projesi 4 etap şeklinde imal edilecek. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla projenin temel beton imalatları tamamlandı. Birinci etabın kolon betonları döküldü, döşeme betonuna başlandı. Diğer etaplarda ise kolon donatı imalatları hızla devam ediyor.

13 DÖNÜM ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü doğrultusunda hazırlanan tribün projesi yaklaşık 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak.