Muhittin Böcek Kemer'de Bir Dizi Temasta Bulundu

Kemer’de muhtar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerle buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer için yapılan çalışmaları anlattı. Kemer’in Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Böcek, “Arıtmalar başta olmak üzere Kemer’imiz için elimizden gelen her şeyi sizlerle birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Kemer'de muhtar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerle buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer için yapılan çalışmaları anlattı. Kemer'in Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Böcek, "Arıtmalar başta olmak üzere Kemer'imiz için elimizden gelen her şeyi sizlerle birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer'de bir dizi ziyarette bulunarak ilçe için yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve bürokratlarıyla beraber, muhtarlar ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi.

Muhtarlar, daha çok içme suyu, arıtma ve mahalle mezarlıkları konusunda isteklerde bulundu. Kemerli muhtarlar sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Böcek'e yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür etti. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, geçen toplantıda talep ettiklerinin yerine geldiğini belirterek, "Öncelikle isteklerimizin yerine gelmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Dağdibi bölgemizin içme suyu ve sulama suyu sorunumuz çözüldü. Üçoluk bölgemizde 50-60 hanemiz var. Orada da yeni bir çalışma başladı. Aynı zamanda Ulupınar'daki tekneciler için pis su makinası verdiniz. Denizimiz kirlenmiyor, çevreye verdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Böcek de Kemer'i her zaman ortak akılla yönetmeye, talep ve sorunlar için bürokratlarıyla birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini paylaştı. Başkan Böcek, 'Biz birlikte yaparız' anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Muhtar ve STK'larımızla işbirliği ve dayanışma ruhunu güçlendirerek, vatandaşlarımızın beklentilerine daha etkin ve hızlı çözümler sunuyoruz" dedi. Başkan Böcek, Kemer ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne kayıtlı 50 mezarlığın olduğunu söyleyerek, "Ekiplerimiz mezarlıkların bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı mezarlıklarımız için yeni bir yapım ihalemiz olacak. O ihalemizde de kalan eksikleri gidereceğiz. Büyükşehir ve ASAT ekiplerimiz bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Geçen sene su sıkıntısı olan noktalara ilave sondaj yaptık. Kemer bölgemizde içme suyu şebeke hattında yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AKTOB'UN KONUĞU OLDU

Başkan Böcek daha sonra Kemer'de düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ağustos ayı geleneksel toplantısında turizmcilerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en önemli iki sektörü olan tarım ve turizm konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Sizlerle beraber uzunca yıllardır bir tarafta siyaset bir tarafta turizm ile ilgili yurt içi, yurt dışı çalışmalarda fuarlarda buluştuk. Turizm sektöründen arkadaşlarımız ve ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla Antalya Turizm Birliği'ni kurduk. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarını birlikte yürütüyoruz."

Turizmin en önemli noktalarından birinin de arıtmalar olduğuna değinen Başkan Böcek, şunları belirtti:

"Kendi öz kaynaklarımız olsun gerekse Turizm Bakanlığı'mız ile işbirliği içerisinde Arıtma Tesisleri yapıyoruz. Önce Belek bölgemizde Belek Arıtmaya imza attık ASAT olarak. 20 yıl ASAT'ımızın atıksu gelirini verdik. Turizm Bakanlığı'mız ile şimdi de ihalesi yapılan Kemer Arıtma Tesislerini yapacağız. 27 yıllığına Kemer bölgesinin atıksu gelirinden vazgeçerek bu arıtmanın yapılmasını sağlayacağız. Ayrıca Kemer Çamyuva bölgesi için yeni arıtma tesisi çalışmalarımızda sürüyor. Arıtma tesisinin kapasitesini 2050 yılı nüfus artış oranı göz önüne alınarak yapıldı. Koku ile ilgili de hiçbir sıkıntı yaşanmayacak garanti veriyoruz."

ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞMALARI

Böcek, 2005 yılından beri bitirilemeyen Doğu Garajı bölgesinde esnafın çok olduğu, Festival Çarşısı alanda da önemli çalışmalar yaptıklarına vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Çalışmanın başladığı zamanda mezarların bulunduğu Antik Kentin çıktığı Doğu Garajı bölgemizde çalışmalar bir süre durmuştu. Buradan da bu bölgenin yapımına emek vermiş tüm Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ancak bitirmek bize nasip oldu. 200 milyonun üzerine bir maliyetle önce AVM kısmını tamamladık daha sonra da Nekropol alanını tamamladık. 20 gün önce Turizm Bakanlığımız ile işbirliği protokolü yaptık. Şehir merkezimizdeki esnafımıza katkı sunması açısından ve alternatif turizm çalışmaları kapsamında Nekropol alanını gerek personel gerekse açılışıyla ilgili Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışıyoruz."

Antalya'nın kültür ve sanat şehri olması ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, 1-3 Eylül 2023 tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Foodfest Antalya Gastronomi Festivali ile ilgili bilgi verdi. "Turizm tarımsız, tarım turizmsiz olmaz" diyen Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Festivalin geçen yıl 800 bin ziyaretçisi oldu. Altın Portakal Film Festivalimizin bu yıl 60'ıncısını yapıyoruz. 23'üncüsünü yaptığımız Piyano Festivali var. Sadece iki festival vardı Antalya'da. Bizler de Antalya'mızı kültür sanat şehri yapmak için yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Okumak lazım sloganıyla yola çıktığımız Türkiye'de belediye eliyle yapılan en büyük kitap fuarı olan Antalya Kitap Fuarı'nın da bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu fuar 1 Milyon 900 ziyaretçisi olan son derece önemli bir fuardır."