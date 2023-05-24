Muhittin Böcek, Elmalı ve Kaş'ta Vatandaşla Buluştu

Elmalı ve Kaş’ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sorunları dinledi, hizmetlerini anlattı.

Elmalı ve Kaş'ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sorunları dinledi, hizmetlerini anlattı.

Elmalı merkez ve Yuva Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında Başkan Böcek, Millet İttifakı Antalya Milletvekilleri, İl Başkanları, 48 muhtar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Böcek, hizmetlerini anlattı.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bugünlere geldiğini dile getiren Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Torosların evladı dediniz bağrınıza bastınız. Antalyalı hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden ekibimle birlikte koşmak, çalışmak boynumun borcudur. Kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu anlayışla 4 yıl tamamladık. Faaliyet raporum belediye meclisinde siyasi partilerin desteğiyle oybirliğiyle geçti. Önce Allah'a sonra halkıma hesap veriyorum. Doğup büyüdüğüm topraklar için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

YUVA'YA DÜĞÜN SALONU

Başkan Böcek, Yuva Mahallesi'nde de vatandaşların sorunlarını dinledi. Yuva'ya düğün salonu kazandıracaklarını duyuran Başkan Böcek, projenin ihalesini 30 Mayıs'ta yapacaklarını açıkladı. Yuva'da 9 kilometrelik içme suyu çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, besicilere iki süt tankı hibe ettiklerini, üreticilere 2 kilometrelik sulama borusu desteğinde bulunduklarını anlattı. Başkan Böcek, Yuva'yı yayladan Fethiye'ye bağlayan 17 kilometrelik yolu da bitireceklerini kaydetti.

KAŞ'TA SORUNLARI DİNLEDİ

Başkan Böcek, Elmalı'nın ardından Kaş'ta programında; muhtarlar, Sulama Birliği Başkanları, Dernek Başkanları, STK temsilcileri ve Kaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı. İttifak'ın Belediye Başkanı olarak planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle yola çıktığını söyleyen Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz dedik. Herkesi kucaklayarak, kimseyi ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

KAŞ'A 886 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Kaş'ın Antalya'nın en özel ve güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Kalan 10 ayda yapacaklarımızla beraber Kaş'ta 886 milyon TL'lik yatırımımız var. Kaş bizim her şeyimiz. Muhtarlarımızla ve STK'larımızla yaptığımız buluşmalarımıza devam edeceğiz. Burada sizlerle beraber güzel çalışmalar yapacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılıyla, ülkemizin geleceğiyle ilgili olarak; çocuklarımızın istismara uğramadığı gençlerin yurt dışına kaçmadığı geleceğe umutla baktığı kadınlarımızın yüzünün güldüğü çiftçimizin halkımızın mutlu olduğu güzel bir ülke diliyorum."

ÖZEL, ANTALYA EKONOMİSİ İÇİN SÖZ VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye için önemine dikkat çekti. Özel, şunları kaydetti:

"Dengesiz denetimsiz bir başkanlık sisteminin Türkiye'ye iyi gelmediği çok açık. Türkiye'de ekonomi düzelince, işler yoluna girince Antalya'nın hem ekonomisi düzelecek, hem uluslararası ilişkileri düzelecek, hem de Antalyalı turizmciye verilen krediler destekler artacak. Göreceksiniz modern ülkelerde arttığı gibi Antalya tarihinin en çok turistini ağırlayacak. Antalya çiftçisi tarihinin en büyük ihracatını yapacak. Antalya ekonomisi tarihinin en canlı dönemini yaşayacak. Bunun için hepinize söz veriyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Başkan Muhittin Böcek muhtar buluşmasının ardından esnaf ziyareti yaptı. Millet Buluşması kapsamında Özgür Özel daha sonra Kaşlı vatandaşlara seslendi.