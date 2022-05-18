Muhittin Böcek:  'Demokrasimize ve Cumhuriyetimize Her Ne Pahasına Olursa Olsun Sahip Çıkacağız.  '

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenine ve inancına vurgu yaparak, "Ata'm, Türk Gençliği ile beraber sonsuza dek senin ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasimize ve Cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Hemşerilerim…

Kıymetli Gençler…

Milli mücadele ve bağımsızlık meşalesinin yakılmasının 103. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla, heyecanla ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, dalga dalga büyüyerek tüm Anadolu'ya yayılmış, Yüce Türk Milleti, topyekün verdiği mücadeleyle bir destan yazmıştır. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 Türk Milleti için büyük önem taşıyan çok özel bir gündür. 19 Mayıs; Milli Mücadele'nin başladığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımlarının atıldığı, Yüce Türk Milleti'nin kaderinin yeniden yazıldığı tarihtir. 19 Mayıs; Ulu Önder Atatürk'ün, "Benim doğum günüm Samsun'a ayak bastığım gündür" dediği tarihtir.

Sevgili Gençler,

Ata'mızın Samsun'da yaktığı meşale 103 yıldır yolumuzu aydınlatmaya, bize ışık olmaya devam ediyor. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Ulu Önder, Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etmiştir. Atatürk, "Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" diyerek sizlere olan güvenini ortaya koymuştur.

Sizlere düşen görev, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan, demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, analarımızın ağlamadığı, insanlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşayabilmeleri için yılmadan çalışmaktır. Sizleri geleceğimizin teminatı olarak gören Ata'mızın Gençliğe Hitabesinde söylediği sözleri asla ama asla aklınızdan çıkarmayınız. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa ediniz. Bu yolda karşınıza çıkacak zorluklar sizleri asla yıldırmasın.

Ata'm,

Türk Gençliği ile beraber sonsuza dek senin ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Samsun'da yaktığın bağımsızlık meşalesi yolumuza ışık olmaya devam edecek. Yolun yolumuzdur. Demokrasimize ve Cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.

Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın…"