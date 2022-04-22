Muhittin Böcek, Çocuklara Seslendi: 'Atamızın 'egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' Sözü En Büyük Yol Göstericiniz Olacaktır'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek, mesajında çocuklara seslenerek, "Siz kıymetli çocuklarımızın, Ata'mızın izinden giderek O'nun ilke ve devrimleri doğrultusunda, ülkemizin daha da yükselmesi ve ileri gitmesi için çalışacağınıza eminim. Unutmayın, Ata'mızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü bu yolda geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da en büyük yol göstericiniz olacaktır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 23 Nisan mesajı şöyle:

"Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği ve millet iradesinin topyekün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bu son derece özel, güzel ve anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı, Cumhuriyetimizin yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olarak tarihimizi şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün bir asrı deviren ulu bir çınar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğimizin sembolü olarak dimdik ayakta durmakta, varlığı ile bizlere güven vermektedir.

Sevgili Çocuklar, Kıymetli Evlatlarım,

23 Nisan'ı, bir bayram olarak sizlere armağan eden Atatürk, çocuklara verdiği değeri ve önemi göstermiştir. Ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan siz kıymetli çocuklarımızın, Ata'mızın izinden giderek O'nun ilke ve devrimleri doğrultusunda, ülkemizin daha da yükselmesi ve ileri gitmesi için çalışacağınıza eminim. Unutmayın, Ata'mızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü bu yolda geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da en büyük yol göstericiniz olacaktır.

Milli bir bayram olmanın ötesinde 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarıyla paylaşan sizler önemli bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdasınız. Şanlı tarihimizden aldığınız güçle, bu cennet vatanın yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. 23 Nisan 1920'de yakılan demokrasi ve özgürlük meşalesini hiç sönmemek üzere yarınlara gururla taşıyacak olan da sizlersiniz. Bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları en büyük dileğimizdir. Yüzünüzdeki gülücük, kalbinizdeki sevgi, gözlerinizdeki ışıltıyla sizlerin, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen Ata'mızın izinden giderek tüm dünyanın barış ve kardeşlik içinde yaşaması için öncülük edeceğinize inanıyorum.

Pandemi nedeniyle iki yıldır evlerimizde kutlanmak zorunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bu yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cadde ve meydanlarımız 23 Nisan sevincini yaşayan çocuklarımızın neşe ve mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak günler öncesinden başladığımız kutlama ve etkinliklerimiz 23 Nisan akşamı 20.30'da Mustafa Sandal konseri ile renklenecek. Sizleri, aileniz ve arkadaşlarınızla konsere davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her gününüz 23 Nisan gibi neşe, sevinç, mutluluk ve barış dolu geçsin. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle selamlıyor gözlerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun."