Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 25 Şehidin Anısına Tören Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı mühimmat depo patlamasının seneyi devriyesin de gerçekleştirilen törenle şehitler yad edildi.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı mühimmat depo patlamasının seneyi devriyesin de gerçekleştirilen törenle şehitler yad edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehit aileleri törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti.

"Onların dertleriyle dertlenmek bizim görevimizdir"

Kumartaşlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine düşen görevin vatan ve bayrak için canlarını veren şehitlerin isimlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Şehit aileleriyle 12 yıldır yakından ilgilendiklerini dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 25 şehidimiz çıktı. Bizler de mahcubiyet içerisindeyiz. Bu yüzden Afyonkarahisarlılar olarak şehit ailelerimize sahip çıkmak ve onların dertleriyle dertlenmek bizim görevimizdir. Allah, bize nefes verdiği süre içerisinde biz ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimizi de seneyi devriyesinde değil her gün anacağız. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Eylül

Polat çiftinin yargılandığı davada ara karar! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi? DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba...
title