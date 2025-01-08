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Mühendis Tek Sen, Kamuda Çalışan Teknik Personelin Maaşlarını Düzenleme İstiyor

Mühendis Tek Sen, Kamuda Çalışan Teknik Personelin Maaşlarını Düzenleme İstiyor
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Mühendis Tek Sen Enerji Sendikası temsilcileri, kamuda mühendis, mimar ve teknik personel maaşlarının eşdeğer meslek gruplarının altında kaldığını vurgulayarak, 105 bin liranın üzerine çıkmasını talep etti.

Mühendis Tek Sen Enerji Sendikası temsilcileri, kamuda çalışan mühendis, mimar ve teknik personel maaşlarının eşdeğer meslek gruplarının altında kaldığını belirterek, maaşlarda düzenlemeye gidilmesini talep etti.

Mühendis Tek Sen Enerji Sendikası temsilcisi mühendisler, kamuda çalışan mühendis ve teknik personelin maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mühendis, mimar ve teknik personelin eşdeğer mesleklerdeki çalışanlardan daha az maaş aldığı belirtilerek, bu durumun düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

"Maaşlarımız eşdeğer meslek gruplarımızın çok gerisinde kaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çalışan Murat Şahindokuyucu, mühendis, mimar ve teknik personelin 2000 yılından beri eşdeğer kariyer meslek gruplarıyla denk maaş aldığını fakat bu durumun 2022 yılından itibaren bozulduğunu aktardı. Şahindokuyucu, "Maaşlarımız eşdeğer meslek gruplarımızın çok gerisinde kaldı. Örneğin 2025 yılının ilk yarısında memurlara yüzde 11,54 oranında zam yapılacak ve şu anki yoksulluk sınırı 68 bin liranın üzerine çıktı. Kamuya atanan bir mühendisin maaşı ise 58 bin lira. Yani mühendis maaşı yoksulluk sınırının bile altındadır. Bizler aldığımız mesleki eğitimler ve tecrübelerimizin karşılığı olarak yoksulluk sınırının altında bir ücreti kabul edilebilir bulmuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Maaşlarımızın 105 bin liranın üzerine çıkmasını talep ediyoruz"

Şahindokuyucu, mühendislerin taleplerini dile getirerek, "Mesleki motivasyon ve kamu faaliyetlerinde etkinin ve verimliliğin artması açısından maaş düzenlemesi talebimiz vardır. İlk olarak ek ödeme oranlarımızın 50 puan arttırılmasını talep ediyoruz. Teknik çalışma ödemesine ilişkin kanuni düzenlemenin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Maaşlarımızın 105 bin liranın üzerine çıkması ve geçmişe dayalı hak kayıplarının giderilmesine yönelik taleplerimiz var. Tüm yetkilileri de çözüm üretmeye davet ediyoruz" diye konuştu

"Mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarının birlikteliğini hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda görevli Makina Yüksek Mühendisi Tekin Bayrakcı ise, mühendis ve mimarların başka meslek gruplarının yerine getiremediği görev ve sorumlulukları olduğunu dile getirdi. Bayrakcı, "Hem özlük hem de mali haklarımızın emeklilerimizi de kapsayacak şekilde geri iade edilmesini istiyoruz. Bu konuda da sendikalaşmaya gittik. Tarihi olarak mühendisler arasında sendikalaşma hep düşük olmuştur. Bizim sendikamızla birlikte bu sendikalaşmayı arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kamu mühendislik mimarlık meslek kanununa ihtiyacımız var"

Bayrakcı, "Temas etmek istediğim en önemli şeylerden biri de kamuda modern kamu mühendislik mimarlık meslek kanununa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamuda hangi projenin, yatırımın, denetimin, hangi mevzuatın hangi yıl, kıdem ve tecrübeye sahip mühendisin ukdesinde gerçekleştirileceği elzem bir konu. Bunların hepsinin özlük ve mali hakları kapsayacak şekilde bir kamu mühendislik mimarlık meslek kanunu içerisinde tanımlanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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