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Muharrem ayının gelmesiyle aşurelik malzemelerin satışı önemli ölçüde arttı

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Muharrem ayının gelmesiyle aşurelik malzemelerin satışı önemli ölçüde arttı

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bu ayın vazgeçilmez tatlısı olan "Aşure" için gerekli malzemelerin satışı önemli ölçüde arttı.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bu ayın vazgeçilmez tatlısı olan "Aşure" için gerekli malzemelerin satışı önemli ölçüde arttı.

Tüm ülkede olduğu gibi Eskişehir'de de aşure hazırlıkları devam ediyor. Muharrem ayının geleneksel tatlılardan biri olan aşurenin içine konulan ve süslemesinde kullanılan aşurelik malzemelere talep arttı. Aşureye lezzetini veren kuru gıda ve bakliyatlar arasında ise en yoğun talep gören ürünler aşurelik buğday, kayısı ve nohut olarak sıralandı. Aşurenin olmazsa olmazlarından kuru üzüm ve kuru incir gibi kurutulmuş meyveler de vatandaşlar tarafından en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Aşurenin lezzetine lezzet katan ve süsleme için eklenen kuru yemişler ise fiyat artışlarının etkisiyle geçtiğimiz senelere oranla daha az ilgi görüyor.

"Talepler zirveyi gördü"

Vatandaşların aşure yapımı için daha çok kendilerini tercih ettiğini belirten kuruyemiş satıcısı Kadir Aksu, en fazla aşurelik buğday satışının arttığını söyledi. Taleplerin zirveyi gördüğüne değinen Aksu, "Taleplerimiz Muharrem ayına girilmesiyle birlikte bir anda artış gösterdi. Özellikle kuru kayısı, kuru incir, nohut ve aşurelik malzemelere çok yoğun ilgi var. Bu ilginin bir hafta daha sürmesini bekliyoruz. Aşurelik buğdayımızı bu sene 14 TL'ye satıyoruz. Kuru kayısının kilosu 65 TL, süzme incirde şu an indirim var. Süzme incirin kilosu da 65 TL. Ayrıca Eskişehir'de vatandaşlar bu sene aşure için kuş üzümünü de fazlasıyla tercih ediyor. Onun kilosu da şu an 40 TL. Vatandaşlar tercihe göre Şam fıstığı ve dolmalık yer fıstığı gibi ürünleri de farklılık olması açısından tercih edebiliyor. Geçtiğimiz senelere göre en büyük fark, kuruyemiş maliyetlerinin artmasından kaynaklı vatandaşlar badem ve fındık gibi ürünlere daha az talep gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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