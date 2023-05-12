Muharip gazilere yeni hizmet binası

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Parkı'nda yeni bina yapıldı. Bina için açılış töreni düzenlendi.

"Burası bu şehrin en güzel lokasyonu"

Açılış programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gazilerimizin ben de ayrı bir yeri var. 'Gazilerimiz için en güzel yer neresi' dedik ve burada karar kıldık. Burayla ilgili gerekli düzenlemeyi yaptık. Ulaşımı çok kolay. Buranın peyzajını da tamamen gazilerimize göre düzenledik. Biz gazilerimize hayattaki şehitler olarak bakıyoruz. Kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı, kurtuluş meşalesinin yandığı bu şehrin en güzel yerini en güzel lokasyonunu gazilerimize tahsis ettik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Çiğdem Karaaslan programda yaptığı konuşmada "Gazilerimiz istekleri bizim için emirdir. Biz her zaman sizlerin yanındayız ve her zaman destek olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş ise "Bu topraklar dünyanın en kıymetli toprakları. Siz gazilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Samsun'da sizler için çok güzel bir hizmet binası Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış programına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yumuk, Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve gaziler katıldı. - SAMSUN