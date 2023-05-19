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Muharip gazilerden başkanlarına güvenoyu

Muharip gazilerden başkanlarına güvenoyu

Yerel Haberler

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi 7. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye tek aday olarak katılan Osman Saraç, 4. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Karşıyaka Parkı içerisinde bulunan dernek binasında yapılan kongreye Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, misafir üyeler ve gaziler katıldı. 157 üyesi bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'nin 7. Olağan Kongresi'ne katılan 18 üyenin tamamının oyunu alan Osman Saraç, 4. kez başkan seçildi. Başkan Osman Saraç'ın yönetimi Mustafa Akar, Mehmet Ali Demirbulak, Mümin Dönmez ve Halil Kara'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Saraç Karşıyaka Alaşehir Türkiye Yerel Haberler

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