Muhalifler Halep'teki Neyrab Askeri Havaalanı'nı Ele Geçirdi
Suriye'de muhalif gruplar, Halep'te rejime ait olan Neyrab Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek havaalanında bulunan savaş uçakları üzerinde incelemelerde bulunmaya başladı.
Suriye'de Esad muhalifi grupların ele geçirdiği Halep'te bulunan Neyrab Askeri Havaalanındaki rejime ait savaş uçakları görüntülendi.
Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonrası Halep'in kontrolü rejimden alınmıştı. Halep kent merkezinde bulunan Neyrab Askeri Havaalanı rejim muhalifi kontrolüne geçti. Muhalifler, havaalanında bulunan savaş uçakları üzerinde incelemelerini sürdürüyor.
Ahmet Taha adı muhalif, "Neyrab Askeri Havaalanına saldırdık ve aldık. Operasyon yürüterek Neyrab'ı ele geçirdik. Allah'ın izniyle Şam'a ulaşana kadar bölgeleri özgürleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - HALEP