Oğlunun öldüğü enkazın başında ağlayan depremzede yürek burktuMALATYA Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da, deprem sahasında enkaz başında ağlayan depremzede yürek burktu.

Oğlunun öldüğü enkazın başında ağlayan depremzede yürek burktu

MALATYA Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da, deprem sahasında enkaz başında ağlayan depremzede yürek burktu.

Malatya'da enkazlar kaldırıldıkça yarım kalan hayallerin hikayeleri de yürek burkmaya devam ediyor. Depremde binası ağır hasar alan ve konteyner kentte yayınına devam eden Malatya ERTV'de deprem sonrası enkaz alanlarından yayınlarını sürdürüyor. Son olarak Niyazi Mahallesi'nde bir enkaz alanında canlı yayın yapan televizyonun program müdürü Burak Altun, bir annenin enkaz başında ağladığını görünce yaklaşarak gözü yaşlı kadını yayına aldı. 17 yaşındaki oğlunu depreme kurban veren annenin deprem günü yaşadıkları yürek burktu.