Muğlalı Esnaf: "2 Bin 800 Lira Asgari Ücretteki Alım Gücünü İstiyoruz"

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in dinlediği bir esnaf, "2 bin 800 lira olan asgari ücretteki alım gücünü istiyoruz. Her şey çökmüş durum da şu an. Biz de gerekeni sandıkta yapacağız" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda dün esnafı ve üreticiyi ziyaret etti. Girgin, "Kimse kazanamadığı gibi, evinin ekonomisini de döndüremiyor. İnsanlar kahvaltısından kısarak çarkı döndürme hesabı yapıyor. Borç sarmalı herkesi perişan etmiş durumda" diye konuştu.

"5 MİSLİ ZAM YAPTINIZ, MAAŞLARIN DA 5 MİSLİ ARTMASI LAZIM"

Pazarda kendi ürünlerini satan bir üretici, mazot fiyatlarından yakınarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl benim gidip geldiğim yol, 75-75 150 kilometreydi. 10 litre mazot yakıyorum, 6 liradan 60 liraya gidip geliyordum. Şu anda aynı kilometreye 10 litre mazot yakmama rağmen 30 liradan 300 lira. Bunlar, ölümü gösterip hastalığa razı etmekten başka bir şey değil. 30 liralık mazotu 2 lira indiriyorlar sonra, 'Vatandaş sevindi.' Kardeşim zaten 5 misli zam yaptınız. Benim maaşıma 5 misli zam olmadı. Gerçekten üretici perişan vaziyette. Ekonomi felç durumda şu anda. Satışlar çok düşük. Vatandaşın alım gücü yok. Maaşların 5 misli artması lazım ki vatandaş bir şeyler alsın."

"BU ADAM YA YEMEYECEK, AÇLIKTAN ÖLECEK"

Bir şarküteri esnafı ise, "Herkesin alım gücü belli. Bugün en kötü peynirin kilosu 80-100 lira. 3 kişilik bir aile, en az 2 kilo peynir götürmesi lazım. 150-160 lira. Sadece peynire bırakacak bu parayı. Bunun yanında domatesi, meyvesi, sebzesi var. Adam pazara girince 600-700 lirayla çıkıyor. Dört hafta 500 liradan çıksa 2 bin lira. Bu adam ya yemeyecek, açlıktan ölecek ya da hırsızlık yapacak başka bir durumu yok yani bunun" dedi.

"GEREKENİ SANDIKTA YAPACAĞIZ"

Gençler olarak sosyal hayatlarının kalmadığını söyleyen başka bir esnaf da, "Biz esnaf olarak, 2 bin 800 lira olan asgari ücretteki alım gücünü istiyoruz. Benim Ekim'de düğünüm var. Biz gençler olarak çalıştığımız 3 şey var. Bir ev, bir düğün, bir araba. Sosyal hayat sıfır zaten. Her şey çökmüş durum da şuan. Biz de gerekeni sandıkta yapacağız" ifadelerini kullandı.

16 liraya aldığı taze fasulyeyi 15 liraya satmaya çalışan bir esnafta, zararına satış yaptığını belirterek, "Ben bu fasulyeyi 16 lira alıp 15 satamıyorum yani. Şu pazarın haline bak. Hep zarar, hep zarar inan yani halimizden memnun değiliz. Milletin alım gücü yok alım gücü yok. Herkes bunu alamıyor" dedi.

"OYUNCAK OLMUŞ 50 TL"

CHP'li Girgin'e oyuncak fiyatlarından yakınan bir çocuk da şunları söyledi:

"Oyuncak olmuş 50 TL bir tanesi. Hayat pahalı, bizi de etkiledi çocuklar oyuncak alamıyor. Bu alamıyor, ben alamıyorum. Ne yapacağız? Mesela şu 3 tane oyuncak 70 TL, 6-7 tane şey 150 lira, 6-7 tane araba 120 TL. Pahalılıkla oyun oynama hakkımız elimizden alındı."

CHP'li Girgin de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar ziyaretlerinde gördük ki ekonomi de zincirleme çöküş yaşanıyor. Çiftçisinden, pazar esnafına, sanayi sitesindeki esnaftan tüketiciye kadar bütün kesimler büyük bir çıkmaz içerisinde. Önceden 2 kilodan aşağı meyve almayan vatandaş, şimdi 1 kilo alırken düşünüyor" dedi. Girgin şunları söyledi:

"HALK SANDIĞA GÜN SAYIYOR"

"Kimse kazanamadığı gibi, evinin ekonomisini de döndüremiyor. İnsanlar kahvaltısından kısarak çarkı döndürme hesabı yapıyor. Borç sarmalı herkesi perişan etmiş durumda. Çiftçi artık çiftçilik yapılmaz diyor. Dünya ekolojik nedenlerle gıda krizi tartışırken, biz ekonomik nedenlerle gıda krizine doğru gidiyoruz. Slogan değil bu, gerçek açlık kapıda. Hatalı ekonomik politikalar ile şahlanan enflasyon ve hayat pahalılığı, vatandaş için artık bir zulme dönüşmüştür. Üreten dertli, tüketen dertli. Türkiye, Türkiye olalı böyle bir zulüm görmedi. Pazarda, çarşıda gördüğümüz şu; Halk sandığa gün sayıyor. Genel Başkanımız, Ecevit'in 'Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen' sözüne gönderme yaptı Balıkesir Mitingi'nde. Bu düzeni mutfaktaki yangını söndürerek, enflasyon canavarını yok ederek kuracağız."