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Muğlalı Arıcılar Gazze'ye Çam Balı Bağışladı

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Muğlalı arıcılar, Gazze'ye gönderilmek üzere 20 bin 848 şişe çam balını bağışladı. Vali İdris Akbıyık ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bal bağışları için dualar edildi.

Muğlalı arıcılar, Gazze'ye gönderilmek üzere 20 bin 848 şişe çam balını bağışladı.

Muğla'da düzenlenen törenle, Gazze'ye gönderilecek olan çam balı bağışları için bir araya gelindi. Vali İdris Akbıyık ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bal bağışları için dualar edildi.

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Muğlalı arıcıların bu anlamlı bağışlarının Gazze'deki kardeşlerimize büyük bir destek olacağını vurguladı. Akbıyık, " Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu çalışmayı yapan destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 20 bin 848 şişe çam balı, dualarla Gazze'ye uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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