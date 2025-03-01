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Muğla Yurtlarında Ramazan Coşkusu

Muğla Yurtlarında Ramazan Coşkusu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Muğla yurtlarında, Ramazan ayı için özel etkinlikler ve süslemeler hazırlandı. Öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri ve Ramazan'ın anlamını daha iyi kavrayabilmeleri için Ramazan köşeleri kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Muğla yurtlarında, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı coşkuyla karşılanırken, yurtlarda Ramazan köşeleri hazırlandı.

Öğrencilerin Ramazan'ın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşayabilmesi için tüm yurtlarda Ramazan Köşeleri hazırlandı ve mescitle mübarek aya uygun şekilde süslendi. GSB Muğla yurtlarında kalan öğrenciler, Ramazan boyunca manevi atmosferi hep birlikte paylaşacak. Ramazan ayına özel etkinlikler ve iftar programlarıyla öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde bir Ramazan geçirmesi hedefleniyor. Yetkililer, öğrencilerin hem ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri hem de Ramazan'ın anlam ve önemini daha iyi idrak edebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti. GSB Muğla yurtlarında Ramazan süresince çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenerek, öğrencilerin bir araya gelmesi ve bu mübarek ayın ruhunu birlikte yaşaması sağlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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