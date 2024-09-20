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Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Çalışmalar Yapıyor

Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Çalışmalar Yapıyor
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Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıklarla mücadele alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. 2015 yılında kurulan YEDAM, bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, çeşitli bağımlılık türleriyle mücadele ediyor. Toplantıda, YEDAM'ın bugüne kadar 728 başvuru aldığı, alkol bağımlılığının en fazla başvuru aldığı alan olduğu vurgulandı.

Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılıklarla mücadele alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Muğla Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen tooplantıda, YEDAM'ın bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik verdiği ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, YEDAM'ın 2015 yılında kurulduğunu belirterek bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı YEDAM'ın bugüne kadar 728 başvuru aldığını açıkladı. Alkol bağımlılığının 230 başvuruyla en önde olduğunu belirten Şengür, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleriyle de mücadele ettiklerini vurguladı.

Bağımlı bireylerin sosyal uyum ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi için bireysel görüşmelerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendiği Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde ilgili kurum ve birimler ile koordineli olarak çalışıldığı ve bağımlı bireylerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yönlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Yeşilay arasında yapılan protokol kapsamında, ilçelerden YEDAM'a ulaşmak isteyen vatandaşlar için ulaşım desteği sağlandığı ifade edildi. Bu hizmet sayesinde, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin psikososyal destek süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, Yeşilay'ın Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırmalar yapıyor. Bugün Türkiye genelinde 120 şubemiz, 97 ülkede ise uluslararası işbirliklerimiz var" dedi. Ayrıca, bağımlılıklarla ilgili ihbarların Yeşilay'ın 115 danışma hattı üzerinden alındığını ve mahremiyet ilkesine uygun olarak sürecin uzmanlar tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Toplantıya katılan diğer yöneticiler ve uzmanlar da YEDAM'ın çalışmalarına destek veren kurumlarla olan işbirliklerinin önemine değinerek, bu sayede bağımlılıkla mücadelede daha etkili çözümler üretildiğini belirttiler.

Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, bağımlı bireylerin hayatlarını yeniden kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyor ve Muğla genelinde bağımlılıkla mücadelenin güçlenmesini sağlıyor.

Toplantıya Yeşilay Muğla Şubesi yönetim kurulu üyeleri, YEDAM temsilcileri ve basın mensupları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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