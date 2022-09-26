Muğla yerel haberi... Muğla Büyükşehir itfaiye araç sayısını 167'ye yükseltti

Edinilen Muğla gelişmesine göre - Muğla Büyükşehir itfaiye araç sayısını 167'ye yükseltti Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda, itfaiye araç sayısı 167'ye çıkarılırken, 36 milyon 369 bin liraya alınan 27 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı.

- Muğla Büyükşehir itfaiye araç sayısını 167'ye yükseltti

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda, itfaiye araç sayısı 167'ye çıkarılırken, 36 milyon 369 bin liraya alınan 27 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı. Ayrıca, enflasyon ve döviz kuru farkından etkilenmeden araçlardan yüzde 102 tasarruf sağlandığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 27 araçtan 19'unun teslim alındığı, 3'ünün Ekim ayında, diğer 5 aracın ise 2023 yılının ilk yarısında teslim alınacağı bilgisi alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tanıtım öncesi yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Araçların tanıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Daha önce verilmeyen kadrolar verilmeye başlandı. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmeye başladık. Geldiğimiz günden bu yana ilçelerden aldığımız araçlar iyi değildi. Göreve geldiğimizde hemen 9 adet araç aldık. Her yıl düzenli olarak aldığımız araçlarla bugün itfaiye araç sayımızı 167'ye yükselttik. 11 büyükşehir belediye arasında araç sayısı bakımından 5'inci sıraya geldik. İtfaiye yönetmeliğine göre 49 araç gerekli. Biz şuanda 167'ye çıktık. Çünkü Muğla'nın coğrafyası İstanbul'dan 2,5 kat büyük. Bu bakımdan araç sayımızı artırdık" dedi.

Başkan Gürün, "13 grup amirliği ve 25 istasyon olarak görev yapıyoruz. Kırsalda çok önemli yangın riski var. İlk müdahalede 151 adet 3 tonluk tankerler aldık. İlk yangın çıktığı anda anında müdahale edilecek. Teşkilat gelene kadar yangın büyümeyecek. Muğla'nın yüzde 68'inin orman olduğunu, orman köylüsünün fazla olduğunu unutmamak gerekir. Yangın teşkilatı son iki yıldır sadece yangına müdahale eder gibi bir algı var. Tüm felaketlerde itfaiye ekipleri görev alıyor. Yangının dışında deprem, sel felaketlerinde, kazalarda ve bir çok konuda görevi var. Biz eğitimlerimizi hepsine göre belirliyoruz" diye konuştu.

İtfaiye olarak orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Gürün, "Yangınlarda itfaiyenin görev alanı meskun alanlar. Bizim orman yangınlarına müdahale etmek gibi bir görevimiz yok. Zaman zaman belediye niye müdahale etmiyor gibi sözler söyleniyor. Bunu devletin en üst kademesindeki dahi söylüyor. Biz orman yangınlarına destek veriyoruz. Ayrıca yeme içme ile ilgili hizmetleri veriyoruz. Mobil tamir araçlarıyla tamiri yerinde yapıyoruz. Ama biz ormanın içine giremeyiz. Ona göre eğitimimiz yok. Bunu halkımızın bildiğini düşünüyorum. Bu konuda hiç ama hiç kusurumuzun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arkadaşlarımız bu ithamları hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise "İklim Değişikliği ve yangınlar sonrası itfaiyenin değerini hepimiz anladık. Geçen yıl ve bu seneki yangınlarda Muğla İtfaiyesi'nin neler yaptığını hepimiz gördük. Büyükşehirimiz son model araçların tanıtımını yapacak. Hayırlı olsun. Tabi ki inşallah bu araçlara ihtiyacımız olmaz, ormanlarımız yanmaz. İtfaiye teşkilatımıza yangınlarla mücadeleleri için canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından İtfaiye araçları tanıtımı için şehir turu gerçekleştirdi.