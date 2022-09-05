Muğla yerel: Marmaris Belediyesi'nden Ergen Bireyler ve Ailelerine Ücretsiz Destek

Muğla yerel yerel haberine göre Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde ergen bireyler ve annelerine yönelik yüz yüze psiko-eğitimler verilmeye başlandı.

Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde ergen bireyler ve annelerine yönelik yüz yüze psiko-eğitimler verilmeye başlandı.

Geçen Mart ayında hizmete giren Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde yeni bir hizmet başladı. Merkezde çocukluktan yetişkinlik dönemine geçen ergen bireyler ve anneleri için çocukların yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunları ortadan kaldırmaya yönelik psiko eğitim veriliyor. Psikolog İmge Küçük Bulut tarafından yapılan yüz yüze görüşmelerde ergenlik nedir, aile içi iletişim, psikososyal gelişim, öfke yönetimi gibi konular ele alınıyor.

"BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME YAPIYORUZ"

Psikolog İmge Küçük, merkezde kadınlara yönelik psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet konularında verilen desteğin yanı sıra şimdi de 9-19 yaş bireylere ve annelerine yönelik çalışmalara başladıklarını belirterek, "Ergenlere yönelik psiko eğitimler veriyoruz. Özellikle bu yaş grubu çocukların anneleriyle de görüşerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda destek isteyen herkesi randevu alarak yüz yüze görüşmeler için merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.