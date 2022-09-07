Muğla yerel haberleri | Muğla Akyaka'da Hayvanseverler Zehirlenen Kediler İçin Eylem Yaptı

ESMA TURAN

Muğla'nın Ula ilçesinde 15 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler, kedilerin bulunduğu yerde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Hayvanseverler, Ula Belediyesi'nden Hayvan Hakları Birimi'nin kurulmasını isterken İl Jandarma Komutanlığı'ndan da faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Açıklama esnasında, geçtiğimiz mart ayında ağaca asılı halde bulunan köpeğin failinin yakalandığı haberini alan hayvanseverler duygu dolu anlar yaşadı.

Ula'ya bağlı Akyaka Mahallesinde pazaryerinde geçtiğimiz pazar günü anne ve yavruları dahil kedinin cansız olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Akyaka'nın, Ula'nın ön yüzü, Türkiye'nin en tanınan turizm kentlerinden birisi olarak görüldüğünü söyleyen hayvanseverler, bugün Pazaryerinde yaşanan olaya tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Asuman Üçer şunları söyledi:

"Yaşamımızın bir parçası olan hayvan dostlarımızı korumak hepimizin sorumluluğundadır. Kimsenin, hiçbir canlının canına kastetme hakkı yoktur. Çünkü yaşam hakkı, tüm canlılar için eşittir. Asıl tehlike sokakta yaşayan hayvanlar değil, onlara eziyet eden ve katledenlerdir. Geçtiğimiz hafta sonu burada pazar yerinde toplu kedi katliamını yaşandı. Bu katliam kimsenin yanına kar kalmamalıdır. Böylelikle de 'nasıl olsa kurumlar devreye girmiyor' diye düşünen potansiyel katliamların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

"YAŞANAN BU OLAY AKYAKA'YI ZEDELEMİŞTİR"

Ula'nın ön yüzü, Türkiye'nin en tanınan turizm kentlerinden birisi olan Akyaka'da yaşanan bu vahim, çağ dışı olayın aydınlatılması bu nedenle de şarttır. Bir diğer açıdan da bu katliamın aydınlatılması sokak canlarımızın güvenliği ve toplum vicdanı için de önemlidir. Yavaşkent unvanını her türlü probleme rağmen halen taşıyabilen Akyaka'da, üstelik Muğla'nın Unesco Dünya Kültür Mirası'nda yer alması için başvuruya hazırlanılan bir süreçte yaşanan bu olay kent imajı, esnafın kazanç kapısı, turistler için cazibe merkezi olan Akyaka'yı zedelemiştir.

"HAYVAN KORUMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLMELİ"

Akyaka'nın yerlisi ve sonradan yerleşeni ile ortak kültürünün canlıların yaşam hakkına saygı duyarak ve onları güvence altına alacak bir vizyon ile oluşturulması gerekmektedir. Bu vizyon ise hem kurumların hem de halkın ortak kültürü olmak zorundadır. Artık kamu kurumları ve yerel yönetimlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmesi de şarttır. Hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmediğimiz, tüm türlerin doğal denge içerisinde barınma ve yaşama hakkını göz ardı etmediğimiz, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir Akyaka dileğiyle, çevremiz ve hayvan dostlarımız için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

Hayvanseverler, Ula Belediyesi'nden hayvan hakları birimi kurulmasını ve başta pazaryeri olmak üzere Akyaka'daki tüm güvenlik kameralarının 24 saat çalışır hale getirilmesini isterken İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan da faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra ellerinde, "Bir hayvanı sevmekle başlayacak her şey", "Hayvana şiddete daha ağır cezalar" yazılı döviz taşıyan hayvanseverler, pazaryeri içerisinde dolaşarak vatandaşlara "Öldürülen canlar için, canilerin bulunabilmesi için gel bir imza ile destek ol" kampanyasına çağrı da bulundular.

Hayvanseverler toplanan imzaların Ula Belediyesi'ne teslim edileceğini söyledi. Öte yandan basın açıklaması sırasında geçtiğimiz mart ayında yine Akyaka mahallesinde ağaca asılı halde bulunan köpeğin failinin yakalandığı haberini alan hayvanseverler duygu dolu anlar yaşadı. Köpeği ağaca asılı halde ilk görenlerden biri olduğunu belirten Asuman Üçer, gözyaşlarına hakim olamadı.