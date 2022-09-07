Muğla yerel: Marmaris Belediyesi'nde 'Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi' kurulacak

Marmaris Belediye meclisinde Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi kurulması yönünde karar alındı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay konuyla ilgili "Bundan böyle şehit yakınlarına ve gazilere daha iyi hizmet vereceğiz" dedi.

Marmaris Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı bir aylık aranın ardından 6 Eylül Salı günü gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri birimi kurulması yönünde karar alındı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim şehit aileleri ve gazilere destek sağlayacak. Birim, şehit ve gazi çocuklarının eğitiminden, şehit yakınları ve gazilerin toplumsal yaşama adaptasyonu, veri tabanı oluşturulması, toplumsal duyarlılığın arttırılması gibi pek çok konuda hizmet verecek.

Şehit yakınları ve gazilere daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir birim kurma kararı aldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizde yaşayan şehit aileleri ve gazilerimizin ihtiyaç duydukları konularda başvurabilecekleri bir birim kuruyoruz. Söz konusu vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ne varsa elimizden geleni yapacağız. Onlar için ne yapsak az" şeklinde konuştu. - MUĞLA