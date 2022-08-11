Muğla yerel: Marmaris Belediyesi'nden Aşure İkramı

Muğla bölgesinden gelen habere göre Marmaris Belediyesi, alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlara aşure ikram etti.

Marmaris Belediyesi, alışveriş için semt pazarına gelen vatandaşlara aşure ikram etti.

Birlik ve beraberliğin simgelerinden olan aşure, Marmaris Belediyesi Huzurevi mutfağında, huzurevi aşçıları tarafından hazırlandı. Pazar alanının girişinde yer alan stanttan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2 bin kişilik aşure kısa sürede tükenirken, vatandaşlar gelenek ve görenekleri yaşatan Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ise "Vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği arttıran, kaynaşmayı sağlayan aşure ikram etme geleneğimizi bu sene de sürdürdük. Aşuremizin bereketini arttıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.