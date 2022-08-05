Muğla haber! Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı - Haberler

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Muğla haber! Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı

Muğla haberler: Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı.

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Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı.

Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren ve ünlü isimlerin sahne aldığı mekanın Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız şekilde yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce tahliye ve yıkım kararı verdi.

Mahkeme kararının uygulaması için bugün çok sayıda ekip mekanın bulunduğu yere geldi. Bodrum Milli Emlak ve Zabıta görevlileri başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinden çok sayıda ekibinin katıldığı tahliye ve yıkım, polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılıyor.

Mevcut binaya yapılan kaçak ve ruhsatsız eklentilerin yıkımı devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

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