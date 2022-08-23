Muğla yerel haberleri | Bodrum'da Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazır

Bodrum Belediyesi ekipleri, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına hazırlık çerçevesinde, 33 okuldaki tamirat ve tadilat işlerini tamamladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda, Yarımada genelinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına hazırlanan 33 ayrı okulda çalışmalar yürüttü. Okullardaki ihtiyaçlar doğrultusunda ekipler, elektrik tesisatından sıhhi tesisat işlerine, marangozluk işlerinden demir çalışmalarına, boya işlemlerinden veri enerjilerine kadar eksiklikleri ve tamiratları tamamladı. Bunların yanı sıra okul bahçelerindeki banklar, masalar ve çit telleri de yenilendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni eğitim-öğretim döneminde tüm eğitmen ve öğrencilere başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimiz, sadece cadde ve sokaklarda, parklarda, yollarda değil okullarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde temizlik, bakım ve tadilat hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz tarafından yapılan bu çalışmalarımızla Bodrum'daki kurumlarımıza destek olurken bir taraftan da tüm saha ekiplerimizle Yarımada genelinde halkımıza hizmet etmeye, yeni yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.