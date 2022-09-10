Muğla yerel haberleri: Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekibi, Görev Başında

Muğla haberine göre Bodrum Belediyesi tarafından ilçede başlatılan “Saha Çözüm Hareketi” kapsamında vatandaşları ziyaret eden ekipler, mayıs ayından bu yana 6 bin 714 kişi ile görüştü. Taleplerin yüzde 82'si, uygulama ile kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Bodrum Belediyesi tarafından ilçede başlatılan "Saha Çözüm Hareketi" kapsamında vatandaşları ziyaret eden ekipler, mayıs ayından bu yana 6 bin 714 kişi ile görüştü. Taleplerin yüzde 82'si, uygulama ile kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Saha Çözüm Hareketi ekibi, vatandaşlara belediyenin projelerini anlatmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek ve sorunların hızlıca çözüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana ziyaretler gerçekleştiren ekipler, hane halkının talep ve sorunları dinleyip, engelli ya da yaşlı bakımı ihtiyacı olan vatandaşlar hakkında da veriler topluyor. Hane halkının işi-işsizlik durumu, çocuk sayısı gibi veriler de toplanarak öncelikli ihtiyaçlar tespit ediliyor. Taleplerin çözüme kavuşturulması için raporlamalar, belediyenin ilgili birimlerine gönderiliyor. Ayrıca belediye dışındaki kurumların cadde ve sokaklarda başlattığı çalışmalar hakkında da vatandaşlardan alınan talepler, ilgili kurumlara iletiliyor.

Şimdiye kadar Bitez, Turgutreis, Bahçelievler, Yahşi, Müsgebi, Gümüşlük, Koyunbaba, Akçaalan ve Karabağ mahallerinde ziyaretler gerçekleştiren ekipler, hanelerin yanında iş yerlerine de giderek talepleri alıyor.

Saha Çözüm ekipleri, şu ana kadar 3 bin 78 haneyi ziyaret ederken, 6 bin 714 kişi ile de görüştü. Ekipler aracılığıyla taleplerin yüzde 82'si çözüme kavuşturuldu. Ayrıca 253 hanede bulunan dezavantajlı bireylerin özel ihtiyaçları da karşılandı.

Sahada çalışmalarını yerinde inceleyen ve belirli periyotlarda gerçekleştirdiği halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Saha Çözüm Hareketi Projesi kapsamında alanında uzman, genç ve dinamik ekibimizle tüm mahallelerimizde halkla bütünleşiyoruz" diye konuştu.